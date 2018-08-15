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Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç., iddiaya göre, evlenme vaadiyle birlikte olduğu kız kardeşini terk eden Ferhat Çiftçi'yi sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç., polis tarafından yakalandı.

android-time 19:55 15 Ağustos 2018
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Coşkun Ç., iddiaya göre, evlenme vaadiyle birlikte olduğu kız kardeşini terk eden Ferhat Çiftçi'yi sokak ortasında tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç., polis tarafından yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun Ç., iddiaya göre, kız kardeşiyle evlenme vaadiyle birlikte olup, daha sonra terk eden Ferhat Çiftçi ile sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Coşkun Ç., Çiftçi’ye 7 el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferhat Çiftçi’nin öldüğü belirlendi. Çiftçi’nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Coşkun Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinayet anı kameralara da yansıdı.

Cinayet anı kameralara da yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan olay bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, Coşkun Ç.’nin yanına yaklaştığı Çiftçi’yi, telefonla konuşken tabancayla peş peşe 7 el ateş ederek vurduğu belirlendi. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 20:1415.08.2018
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