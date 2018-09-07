Kız öğrenci yurdunda tadilat sırasında patlama: 2 yaralı

Balıkesir'deki özel yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi, 2 işçi çevreye saçılan cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Merkez Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi’ndeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun giriş kısmında, tadilat çalışması yapılırken, patlama meydana geldi. Olayın, kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu yaşandığı belirtildi. Patlamada çevreye saçılan cam kırıkları nedeniyle işçiler Mehmet Yıldız ve Salih Yıldız yaralandı.

Gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu öğrenildi. Güvenlik güçleri patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA