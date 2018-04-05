Kız yurdunda sosyal medyayı sallayan dayanışma çağrısı

Ankara'da bir üniversitenin kız yurdunda duvara asılan bu çağrı, sosyal medyada gündem oldu

Bir üniversitenin kız yurdundan paylaşılan bu not okuyanları güldürürken yüksek ihtimalle Alper’i ürküttü. Bir öğrenci, sevgilisinin kendisini aldattığı kızı bulup Alper’den hesap sormak için yurt duvarına bir not astı. Birbirlerine düşman olmak yerine Alper’den hesap sorulması gerektiğini duvara astığı notta izah eden genç kız, telefon numarasını da paylaştı.

ALPER KAÇ!

Kırmızı arabalı Alper’in muhtemelen olanlardan henüz haberi yok. Tabii iki genç kadın dayanışma kararı alıp, Alper’in yakasına yapışmadıysa… Sosyal medyada gündem olan bu nota en çok yapılan yorum ise “Alper Kaç!” oldu.

İşte okuyanları güldüren o birlik çağrısı: