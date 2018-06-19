Kızılay Başkanı’ndan Erdoğan propagandası

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Erdoğan için propaganda yaptı. Kınık, Erdoğan'a destek verdi ve ‘’Bizi yönetecek lider bilgi, yetkinlik, sezgi ve tecrübesi ile toplumsal önderliği süreçte test edilmiş ve bu testlerden başarı ile geçmiş biri olmalı. Milletimizin tarih serüvenini berhava ettirmeyecek biri olmalı… Uluslararası arenada ‘Hayır’ demesini bilecek, dostluğu aranan, hasımlığı ürküten bir devlet adamı olmalı. Biz bu lideri hak ediyoruz’’ dedi. Kınık'ın sözleri bürokrasi koltuklarında oturarak AKP karşıtı siyasileri eleştiren Danıştay Üyesi ve bizzat AKP milletvekili adayına mikrofon tutan kaymakamı akıllara getirdi.

‘'AŞK OLSUN''

Topladığı bağışlarla ulusal ve uluslararası alana taşıdığı yardımlar açısından Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan ve gelirinin tamamına yakınını halkın bağışları ile sağlayan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyada üstü kapalı olarak Erdoğan için mesajlar paylaştı.

Kınık ‘Bizi yönetecek Lider kim olmalı?' diyerek dokuz madde sıraladı. Kınık kendisine gelen tepkiler üzerine de “Yahu gerçekten şaşırıyorum bazen. Öncelikle Tüzük gereği bizim Fahri Başkanımız Cumhurbaşkanımızdır. Benim de sivil ve özgür bir birey olarak nasıl bir Fahri Başkanımız olmalı deme hakkım yok mu? İstiyorsunuz ki ağzımız dilimiz lâl olsun, aşk olsun yani” diyerek kendini savundu.