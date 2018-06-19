Kızılay Başkanı’ndan Erdoğan propagandası

‘'AŞK OLSUN''
Topladığı bağışlarla ulusal ve uluslararası alana taşıdığı yardımlar açısından Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan ve gelirinin tamamına yakınını halkın bağışları ile sağlayan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyada üstü kapalı olarak Erdoğan için mesajlar paylaştı.
Kınık ‘Bizi yönetecek Lider kim olmalı?' diyerek dokuz madde sıraladı. Kınık kendisine gelen tepkiler üzerine de “Yahu gerçekten şaşırıyorum bazen. Öncelikle Tüzük gereği bizim Fahri Başkanımız Cumhurbaşkanımızdır. Benim de sivil ve özgür bir birey olarak nasıl bir Fahri Başkanımız olmalı deme hakkım yok mu? İstiyorsunuz ki ağzımız dilimiz lâl olsun, aşk olsun yani” diyerek kendini savundu.