Selin faturası yine Gökçek’e çıktı

Ankara'da dün 15 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur, sele yol açtı. Alt geçit ve tüneller göle döndü. Akay ve Bakanlıklar başta olmak üzere birçok alt geçidi su basınca araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

23 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve metal yorgunluğu denilerek istifa ettirilen Melih Gökçek yine tepkilerin ortak hedefi oldu. Vatandaşlar ‘'Ankara'ya Kızılırmak suyu getirdim'' diyen Gökçek'e ‘'Plansız şehirleşme nedeniyle Kızılırmak'ın kendisini de getirdi, Ankara Kızılırmak'a döndü'' yorumları yaptılar. Sel nedeniyle mevcut Başkan Mustafa Tuna’yı eleştiren ise olmadı.



YAZIKLAR OLSUN

2014'de CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş, ‘'2018 yılında Ankara bunu hak ediyor mu? Yazıklar olsun” dedi. MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan da ‘'Daha ne istiyorsunuz? Ankara Belediyesi Kızılay'a Kızılırmak'ı getirdi'' açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da ‘'AKP belediyeciliğinin iflası'' yorumu yaptı.

BİR BOŞLUK OLDU

Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi Doçent Kerem Altıparmak ise sosyal medyadan Melih Gökçek'e yüklendi ve “Melih Gökçek'in belediye başkanlığının sona ermesinin en önemli sonucu, Ankara'yı sel bastığı zaman batı şehirlerinin resmini paylaşıp ‘Bakın orada da sel oluyor' diyen kimsenin kalmaması. Bir boşluk hissi oldu şimdi” diye tweet attı.



DÜN, ANKARA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI SELE TESLİM OLDU



Dün Ankara’da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden olmuştu. Yer yer dolu olarak kendini gösteren yağışların hafta içi de devam etmesi bekleniyor.