“Kızım ‘baba evde biri var’ dedi, şüphelendim”

Üsküdar’da, evde eşi ile birlikte yakaladığı kişiyi öldüren, eşini yaralayan M.A., kızının evde tanımadığı birinin olduğunu söylediğini ve eşinin paniklemesi üzerine şüphelendiğini anlatarak “İçerde bir erkek vardı. Elini beline götürünce silah çıkaracağını düşündüm ve mutfaktan bıçak aldım” dedi.

İstanbul Üsküdar'da, 3 Ocak 2018'de işten eve geldiğinde eşini başka bir erkek ile yakalayınca eşi B.A.'yı bıçakla yaralayan, eşinin yanında yakaladığı Mahmut Ç.'yi bıçaklayarak öldüren M.A.'nın “kasten öldürme” ve “eşi kasten yaralama” suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Ardıç cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Ç.T., müşteki Abuzer Ç. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘KIZIM EVDE BİR ADAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Olay günü iş elbiselerini almak için eve gittiğini söyleyen sanık M.A., eşinin kapıyı açığını anlattı. Eşi banyoya girince 3 yaşındaki kızının yanına geldiğini belirten sanık M.A. savunmasında, “Kızım ‘baba evde birisi var' dedi. Hırsız olduğunu düşündüm ve hemen yanımda çalışan Ç.T.’yi aradım. Eşim banyodan çıktı ‘ortalığı ayaklandırıyorsun' dedi. Merdivenlerden yukarı çıkınca beni engellemeye çalıştı. Şüphelendim ve depo gibi kullandığımız yerin kapısını açtım. İçeride bir erkek vardı. Boğuşmaya başladık. Eşim bizi ayırmaya çalıştı. Maktul elini beline doğru götürdü. Silah çıkaracağını düşündüm ve mutfaktan bıçak aldım. Ç.T. maktulü dışarı atmaya çalıştı. Maktul üzerime gelince bıçak ile vurdum. Eşime hedef gözeterek vurmadım. Araya girdiği esnada yaralanmış olabilir. Kızımı aldım ve Ç.T.’yee ‘abimin evine götür' dedim. Kızım şoktaydı, yanımıza gelmek istemiyordu. Eşimin ağabeylerini aradım. ‘Gelin bacınızı alın' dedim” ifadelerini kullandı.

‘KAÇ BURADAN' DEDİM

Sanık M.A’nın çağırması üzerine eve geldiğinde sanık M.A. ile hayatını kaybeden Mahmut Ç.'nin boğuştuğunu söyleyen sanık Ç.T., “Tartışma ve boğuşma devam ederken şahsa ‘kaç buradan' dedim. Kapıyı açarak maktulü dışarı çıkartmak istedim ancak bu sırada bıçaklanmasını engelleyemedim” dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Mahmut Ç.'nin abisi müşteki Abuzer Ç. ise “Sanık en ağır ceza ile cezalandırılsın” dedi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, sanık M.A.’nın eşi B.A. ile hayatını kaybeden Mahmut Ç. arasındaki telefon kayıtlarının çıkarılarak gönderilmesine karar verdi. Ayrıca B.A.'nın adresinin belirlenmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasına da karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.