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Kızımın sonu Leyla ve Eylül gibi olmasın

Kars'ın Kağızman ilçesime bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel, jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylüler tarafından her yerde didik didik aranıyor. Arama çalışmalarını gözü yaşı izleyen anne Handan Güzel, "Bütün Türkiye´ye yalvarıyorum. Ne olursunuz Leyla gibi, Eylül gibi olmasın" dedi.

android-time 17:03 17 Eylül 2018
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Kızımın sonu Leyla ve Eylül gibi olmasın
Kars'ın Kağızman ilçesime bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel, jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylüler tarafından her yerde didik didik aranıyor. Arama çalışmalarını gözü yaşı izleyen anne Handan Güzel, "Bütün Türkiye´ye yalvarıyorum. Ne olursunuz Leyla gibi, Eylül gibi olmasın" dedi.

Kağızman'a bağlı bağlı Paslı Köyü'nde önceki gün meyve toplamaya çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel, adeta yer yarıldı için girdi.
Jandarma, AFAD, 2 komando Timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylülerin dünden beri her tarafı didik didik etti. Bütün aramalara rağmen halen her hangi bir ipucu bulunmadı

Arama çalışmalarını gözü yaşı izleyen anne Handan Güzel, “Dün saat 14.00’te kayboldu. Amca çocuklarıyla erik toplamaya gitmişlerdi. Amca çocuklarına; ‘Siz gidin ben biraz daha toplayacağım’ demiş ve aşağıya inmiş. Bir daha geri dönmedi. Dünden beri kızımdan haberim yok. Kızımın yerini bilen varsa çıkartsın getirsin, şikayetçi de olmayacağım. Yeter ki sağ salim getirsinler. Bütün Türkiye´ye yalvarıyorum. Ne olursunuz Leyla gibi, Eylül gibi olmasın” dedi.

Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve köylüler dünden bu yana Sedanur'u arıyor

Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve köylüler dünden bu yana Sedanur’u arıyor. Foto: DHA

Son güncelleme: android-time 17:0617.09.2018
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