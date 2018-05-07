Kızını döven damadını öldürdü

İstanbul Bahçelievler’de kanser hastası 56 yaşındaki kayınbaba Etem Bülent İnal , kızı Özge İnal’a iddialara göre tehdit ve hakaret eden damadı Volkan Bağış’ı öldürdü. Sanık kayınbaba İnal’ın ‘’Kasten adam öldürme ‘’ suçundan yargılandığı duruşmada kızı Özge İnal ‘’Elektronik kelepçe uygulamasına dair karar çıkmıştı. Ancak uygulanamadan bu olay gerçekleşti.’’ dedi.

İstanbul Bahçelievler'de 15 Ocak tarihinde gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti; Volkan Bağış ve Özge İnal'nin evliliği 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle kopma noktasına geldi. Eşinden gördüğü şiddete daha fazla katlanamayan Özge İnal 2 çocuğunu da yanına alarak ailesinin Bahçelievler'deki evine gitti. Eşinden defalarca gördüğü şiddet yüzünden emniyete giderek şikayetçi olmuş ve eşi Volkan Bağış polis tarafından 8 kez şüpheli olarak ifade vermişti.

Babasının evinde olmasına rağmen iddialara göre eşi tarafından darp ve tehdit edilmekten kurtulamayan Özge İnal'ı babası kurtarmak için çalışmıştı. Boşanma davası açtığı eşi Volkan Bağış'ı evlerinin yakınında gören Özge İnal eşinin hakaret ve tehditlerinden sonra babasının müdahalesiyle gelen peş peşe silah sesleriyle sokak ortasında damat Volkan Bağış'ı babası Etem Bülent İnal tarafından vurulduğu görüldü.

Kanser hastası olan Etem Bülent İnal Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma sonunda ‘' kasten adam öldürme'' ve ‘' Ruhsatsız silah taşıma ‘' suçlarından dava açıldı.

Bakıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Etem Bülent İnal, kızı Özge İnal ve tanıklar katıldı. Sanık Etem Bülent İnal, kızı ile damadının 12 yıldır evli olduklarını ve evlilikleri süresince aralarında bir takım sorunlar nedeniyle kızının sürekli sıkıntı yaşadığını söyleyerek savunmasına başladı. İnal ,‘' Yaklaşık 4 yıl önce kızım eşi ile yaşadığı evden ayrılarak benim evimde yaşamaya başladı. Bu süre boyunca defalarca damadım kapımı zorladı. Elektrik ,doğalgazımı kesme , kızımı ve oğluma yönelik tehditler etmekteydi. Kızım tek başına dışarıya çıkmaktan korkar hale geldi. Olay gününden 15 gün önce de Volkan Bağış kızıma evimin önünde ateş edecek gibiyken polislerin olay yerine gelmesiyle eylemi gerçekleştiremeden polis tarafından yakalandı. Yine olay gününden 3 ay öncede damadım eşime de darp etme eyleminde bulunması üzerine de şikayetimiz bulunmaktadır.''

‘'SİLAHLA ATEŞ EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM 2 EL ATEŞ ETTİM''

Sanık Etem Bülent İnal olay gününü ise şöyle aktardı: ‘'O gün kayınvalidem eşimi arayarak Volkan Bağış'ın evimize geldiğini ve bizleri aradığını öğrendik. Biraz oyalanırsak gideceğini düşündük. 2 saat kadar evimize geri dönmedik. Sonrasında evimize gittiğimiz de Volkan Bağış sokağın karşı kaldırımında bizi bekler haldeydi. Bağış kızıma yönelerek ‘Sen neredesin k… , sen o.. yapıyorsun , nerelerde geziyorsun' dedi. Bende bunun üzerine ‘ Kızım benimle beraber seni ilgilendirmez ‘ dedim. Bunun üzerine yanımıza koşarak geldi ve elini beline attı. Silahla ateş edeceğini düşündüğüm için hemen 2 el ruhsatsız silahım ile ateş ettim. Bunun üzerine yanımızdan uzaklaşırken bana yönelik küfür ve tehditler etti. Anne ve babamı kast ederek ‘ Onları da öldüreceğim, bu burada bitmedi' dedi.

‘'DAMADIMI ÖLDÜRDÜM!''

Olayın devamında damadının ailesine zarar vereceğini düşündüğü için peşinden gittiğini vurgulayan sanık İnal şöyle devam etti;''Engel olmak için peşinden gittim aramızda 2 metrelik mesafe kaldığı zaman yine elini beline atınca tekrar ateş ettim. Bu esnada Volkan Bağış'ın üzerindeki silah yere düştü. Olay yerinden uzaklaştım. Silahı çöp kutusuna attım. Eve gidip duş alıp tekrar silahı attığım çöp kutusuna gittim. Ancak silahı orada bulamadım. Ardından arkadaşımın yanına giderek ‘ damadımı öldürdüm' dedim. Sonrasında avukatıma ulaşmaya çalıştım ulaşamadım sabaha kadar anlamsız şekilde dolaştıktan sonra teslim oldum.'' dedi.

‘' UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI…''

Müşteki olarak duruşmaya katılan Özge İnal ,eşi ile 12 yıllık evliliklerinde sorunlar yüzünden 4 yıldır ailesinin yanında yaşadığını belirterek duruşmada ifade verdi. İnal , ‘' Eşim uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu için de sanırım sürekli babamın kapısının önünde beklemekteydi. Hatta bina kapısının camını kırıp evimizin içerisine dahi defalarca girmişti. Sürekli olarak sigortalarımızı kapatıp bizim aşağıya inmemizi sağlıyordu. Bana sürekli ‘' Seni , aileni öldüreceğim'' diye mesaj gönderiyordu. Evliliğimiz boyunca ve bu 4 yıllık süre zarfında birkaç kez silah doğrultması söz konusuydu bu yüzden tedbiren uzaklaştırma almıştı. Hatta elektronik kelepçe uygulamasına dair karar çıkmıştı. Ancak uygulanamadan bu olay gerçekleşti. Emniyetten bu uygulama için defalarca aramalarına rağmen gitmedi ve bu olay yaşandı.'' Diyerek sanık olan babasından şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme tutuklu sanık Etem Bülent İnal'ın kasten öldürme suçunun vasıf ve mahiyeti , kasten öldürme suçunun CMK100. Maddesinde sayılan suçlarından olduğunu ve tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.