Kızını rehin alan babanın 10 yıl hapsi istendi

İstanbul Güngören'de 6 yaşındaki kızının boğazına bıçak dayayarak , ' Allahu ekber' diye bağırıp korkuttuğu taksicinin aracını kaçırıp , parasını çalan Ali Ç .hakkında,'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, ‘yağma’ suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenerek dava açıldı.

İstanbul Vatan Caddesi’nde 5 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre şu şekilde meydana geldi;

Ali Ç., 6 yaşındaki kızıyla birlikte Vatan Caddesi'nde ticari bir taksiye bindi. Taksinin arka koltuğunda oturan Ali Ç. belindeki bıçağı çekerek ‘'Allahu ekber‘' diye bağırdı. Dikiz aynasından bıçağı gören taksici paniğe kapılarak aracı yok kenarına çekti. Araçtan inen taksici hızla uzaklaştı.

‘'Biz müslüman değil miyiz kardeşim!''

İddialara göre Güngören'de bulunan bir cami önüne park eden Ali Ç. , taksiciye ait olan 40 lira para ve plakayı söktü. Kızını da yanına alan Ali Ç. öğle namazı için camiye girdi. O sırada cemaate namaz kıldıran imamın yanına durdu. Daha sonra tekbir getirerek bağıran Ali Ç'ye şaşıran imamın bakışlarından rahatsız oldu. Ali Ç. ‘'Biz müslüman değil miyiz kardeşim…'' diyerek imama bağırdı.

İmama bağırdıktan sonra mimbere çıkarak eline aldığı mikrofonla defarlarca ‘'Allah ekber'' diye bağıran Ali Ç.'ye cemaat tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine kızını kucağına alarak küçük kızının boğazına bıçağı dayadı. Cemaat olayın şaşkınlığı ile geri çekildi. Kızını kucağına alan Ali Ç. dışarıya çıktı. Kızıyla kaçmak için başka bir taksiyi gasp etmeye çalışırken vatandaşların bıçak olan eline sopayla vurmasıyla yere düşürerek etkisiz hale getirildi.

“Babam bana bir şey yapmadı”

Olay yerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ali Ç.'nin eşi kızına bir zarar vermediği gerekçesiyle şikayetçi olmazken küçük kız ise ‘' Babam bana bir şey yapmadı'' dedi. Ali Ç. ,yapılan işlemlerin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığın'ca hazırlanan iddianamede Ali Çil hakkında , ‘ Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, ‘yağma' suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.