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Kızının huzuru için sokakta kaldı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçe merkezindeki  Bağlar Mahallesi’nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat’ın anlattıkları yürek burktu.

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Polat’ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.

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Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, “Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor. Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek'te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk” dedi.

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Soğukta titreyen Polat, polis aracına bindirilerek İlçe Eminyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  DHA

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