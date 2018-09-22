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KKTC’de 6 gündür kayıp olan gencin arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde 6 gündür kayıp olan bir gencin arama çalışmaları sırasında, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı” ifadelerine yer verildi.

android-time 23:35 22 Eylül 2018
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde 6 gündür kayıp olan bir gencin arama çalışmaları sırasında, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı” ifadelerine yer verildi.

Gazi Mağusa kazasına bağlı Kaplıca-Mersinlik köyünde bir balıkçı tarafından Çoşkun'a ait kıyafetler ile bir cep telefonu bulundu. Bulunan kıyafetleri ailesi tarafından teyit edilirken Veysel Coşkun’a bir türlü ulaşılamadı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

KKTC polisi, Veysel Coşkun için başlattıkları arama çalışmalarında ise aynı bölgeye bir kilometre uzaklıkta sahil kenarında bir erkek cesedi buldu. Polis cesedin kimliğini henüz belirlenemezken, cesedin 18 Temmuz tarihinde Yeni Erenköy Sahili açıklarında batan mülteci gemisindeki yolculardan biri olabileceği belirtildi.

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Fotoğraf: İHA

KKTC Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, bulunan cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini onayladı. Subaylık açıklamasında, “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma hala devam ediyor. İHA

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Son güncelleme: android-time 23:5322.09.2018
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