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Koca şehir ‘vekaleten’ yönetiliyor

Samsun Valiliği tarafından güncellenen protokol listesi kentteki toplam 38 makamın vekaleten yönetildiğini ortaya çıkardı. 4 ilçeyi vekil kaymakam, 16 kamu kurumu vekil müdür yönetirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ise 18 fakültenin 13'ü vekil dekanlara emanet edildi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 10:11
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Koca şehir ‘vekaleten’ yönetiliyor
Samsun Valiliği tarafından güncellenen protokol listesi kentteki toplam 38 makamın vekaleten yönetildiğini ortaya çıkardı. 4 ilçeyi vekil kaymakam, 16 kamu kurumu vekil müdür yönetirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ise 18 fakültenin 13'ü vekil dekanlara emanet edildi.

Samsun Valiliği, 5 Aralık tarihinde protokol listesini güncelledi. Güncellenen listede, toplam 38 makamın vekaleten yönetildiği belirtildi. 17 ilçesi olan Samsun'da Ayvacık, Ladik, Salıpazarı ve Yakakent ilçelerinde kaymakamlık görevi vekaleten atanan isimlerle yönetiyor. İçlerinde Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere toplam 16 kamu kuruluşunu vekaleten atanan müdürler idare ediyor.

13 FAKÜLTEDE VEKİL DEKAN
Yaklaşık 40 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde farklı bir tablo bulunmuyor. Üniversite bünyesindeki 18 fakültenin 13 tanesi vekil dekan tarafından yönetiliyor. Kenttin diğer üniversitesi Samsun Üniversitesi’nde de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi de vekil dekanlar görev yaparken, Sivil Havacılık Yüksekokulu da vekil müdür görev yapıyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı da vekaleten yönetiliyor.

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Son güncelleme: android-time 10:2222.12.2018
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