Kocadan sokak ortasında şiddete feci dayak!

Kağıthane'de tartıştığı eşine sokak ortasında vuran kişiye çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

EŞİNE CADDE ORTASINDA VURMAYA BAŞLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Merkez Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.

OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI

Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.’ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.’yi tutarak kaçmasını engelledi. Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.’yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi’ne götürüldü.

KADIN “İMDAT” DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, “Bir kişi burada kadını dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü. Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, ‘polis imdat’ diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti” dedi.

KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK

Ayşe Atasoy ise, “Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz” dedi.

EŞİNİ DÖVERKEN DÖVÜLEN ADAM SAVCILIĞA GETİRİLDİ

Kağıthane’de kendisinden boşanmak isteyen eşini döverken çevredekiler tarafından darp edilen Mehmet T., eşi Nevin T.,’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Mehmet T.’nin eşini darp ederken kullandığı kağıt rulonun ise boşanma dosyası olduğu ortaya çıktı. Bir elinde dosya olan Mehmet T., diğer eliyle yüzündeki şişlikler için buz torbası kullandı.

GÖRÜNTÜLERDEN HABERSİZ EŞİNE VURMADIĞINI İDDİA ETTİ…

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen Mehmet T.’nin ilk ifadesinde, “Bugün anlaşmalı boşanma için eşimle birlikte adliyeye gitmiştik. Burada dilekçeye imza atacaktık. Sonrasında eşim beni Kağıthane’ye götürdü. Konuşurken eşim biranda kendi kendine vurmaya başladı. Sırtım dönüktü. Biranda arkamdan uçarak birileri tekme atmaya başladı. Çok kalabalıktılar. Polisler gelip beni ellerinden aldı. Vurmamama rağmen eşimin şikayeti üzerine buraya getirildim. Eşimin bana oyun kurduğunu düşünüyorum” dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İFADESİNİ YALANLIYOR…

Mehmet T., eşine vurmadığını iddia etti. Ancak, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet T.’nin eşini elindeki dosyayla darp ettiği sonrasında da çevredekilerin Mehmet T.’ye müdahale ettiği görülüyor. Mehmet T., kasten yaralama suçundan savcılığa sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Poliste verdiği ilk ifade de eşini dövmediğini iddia eden Mehmet T., görüntülerin ortaya çıkmasından sonra eşiyle tartıştıklarını, elindeki kağıtlarla vurduğunu ancak darp etmediğini söylediği öğrenildi. Mehmet T., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.