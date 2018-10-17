Kocadon Muğla için adaylığını açıkladı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 18 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığına aday adaylığı başvuru dosyasını teslim edecek.

1999 yılında Ortakent Yahşi beldesinde Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan ve daha sonra sırayla Bodrum İlçe ve Bodrum Yarımadası Belediye Başkanı olarak halkın oylarıyla seçilen Mehmet Kocadon, 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerde ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Bodrum Yarımadası Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı açıklamada, “2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile ülkemizin ve dünyanın en güzel ilçelerinden birinde belediye başkanı olarak görev yapıyorum. 2019 yılı içinde gerçekleşecek seçimlerde de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayıyım. Ekibimle birlikte Muğla'da aynı dili konuşanlarla, aynı duyguları bizimle paylaşanlarla birlikte olacağız” dedi.

2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası sonrası geçiş sürecini en hızlı gerçekleştiren Belediye Başkanı olan Mehmet Kocadon, 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi

Muğla İl Başkanlığına adaylık başvurusunu yapacak.

İHA