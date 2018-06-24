Kocaeli 24 Haziran 2018 seçim sonuçları | İşte Kocaeli 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim oranları…

Kocaeli 24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olmayan verilere göre açıklandı. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar kim ne kadar oy aldı merak ediyor ve internet üzerinden araştırıyor. Türkiye'de tarihi bir öneme sahip olan seçimlerin sonucunda yeni bir yönetim sistemi hayata geçirilecek. İşte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde Kocaeli'deki seçim sonuçları...

Kocaeli seçim sonuçları açıklanmaya başladı. 2018 seçim sonuçları ile hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri belli olacak. Kocaeli de sonuçların açıklandığı önemli illerden. Birçok ilde, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, HDP ve Vatan Partisi aynı alanlarda çalışarak vaatlerini anlattı. Şimdi ise oy oranları merak ediliyor. Peki Kocaeli’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim oranları ne kadar oldu? İşte 2018 Kocaeli seçim sonuçları…

TÜRKİYE YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİYOR

Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle tanışacağı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, demokrasi şöleni olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Nisan’da açıkladığı erken seçim kararının ardından başlayan seçim süreci, renkli görüntüler ve ilginç seçim kampanyalarıyla hafızalarda yer alacak. Bu süreçte festival alanlarını aratmayan miting meydanlarda toplanan yüz binlerce kişi, demokrasi fotoğrafı verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting alanlarından vaatlerini anlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salon toplantılarında seçmenlerine çağrıda bulundu. Gündüz miting alanlarında ve sokaklarda seçmenlerle buluşan liderler, akşam saatlerinde ise haber televizyonlarının canlı yayın konuğu oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önceki seçimlerde olduğu gibi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, sosyal medya üzerinden de seçmelere ulaşarak oy istedi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları daha çok vatandaşa ulaşabilmek için mitinglerini ve seçim çalışmalarını bu mecralardan canlı yayınladı.

Bu süreçte Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun sosyal medya mecraları üzerinden düzenlediği “e-miting”ler, siyasi literatürde yeni bir kavram olarak yer edindi.

Bazı milletvekili adayları, çeşitli promosyonlarla seçmenin ilgisini çekmeye çalışırken, siyasi partilerin yan yana stantlarda demokratik bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri takdir topladı. Birçok yerde, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının posterlerinin aynı yere asılması, çalışmaların demokratik bir ortamda geçtiğinin bir başka göstergesi oldu.