Başkandan sel itirafı: Suçumuzu kabul ediyoruz

Kocaeli’de geçtiğimiz ay yaşanan ve milyonlarca lira hasara sebep olan sel baskınları büyükşehir meclisinde de gündeme geldi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olayla ilgili suçu kabullenerek, “Kollektör çalışmadığı için bu olay yaşandı. Suçumuzu kabul ediyoruz. Sorumlular hakkında soruşturma açtık “dedi.

Kocaeli'de geçtiğimiz ay yaşanan sel baskınlarında sadece tek bir caddede dükkanları su basmasının esnafa zararı 1 milyonu bulmuş, yağışın ardından Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü kollektörlerinin çalışmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bugün yaptığı açıklamayla kollektörün çalışmadığını doğruladı. “Suç benim, ekibimi yönetemedim” diyen Başkan Karaosmanoğlu sorumlularla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Milyonlarca liralık zararın sorumluluğunu itiraf eden Karaosmanoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kısa bir bilgi vereyim, yanlış bilgi olmasın. Burada tabi 2010 yılında yani 8 yıl önce büyük bir projeyi tamamladık. Bugünkü tahmini maliyetiyle 20 milyonluk bir masraf yaptık burada, çok da güzel oldu. Geçtiğimiz o su baskınını yaşadığımız yağmuru rahatlıkla atabilecek sistemimiz var. Elektrikler kesildi, tamam kesilebilir. Tedbirimiz var, B planı. Çok güçlü bir jeneratörümüz var. Her yerde var sadece orada var. Jeneratör de devreye girdi, 5 dakika sonra jeneratör devreden çıktı, çalışmadı. Onun sorumlularıyla ilgili bakımcı, jeneratörün teknik bakımıyla ilgili teknik adamımız var. Bunlarla ilgili şimdi soruşturma açtık. Kim neden çalışmamazlık yaptı? Biz gereğini yaptık, yatırımımızı yaptık. Bu da bir sorumluluk. Birileri görevini kötüye mi kullandı, ihanet mi etti soruşturma sonunda göreceğiz.”