Büyükşehir başkanı ilçe belediyelerini mahkemeye verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sapanca Gölü kenarındaki 40 adet kaçak yapının yıkılacağını açıkladı. Karaosmanoğlu ilçe belediye başkanlarına, “Kaçak yapılara göz yummayın. Siz yıkmazsanız ben yıkarım. Sizi de mahkemeye veririm” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıldönümünde kaçak yapılara savaş açtı. Belediye, Sapanca Gölü kenarında Kartepe Belediyesi sınırları içinde yer alan 40 adet kaçak yapıyı yıkma kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme getiren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Sapanca gölü havzasında imar barışı kanunu sonrasında 2 aydır kaçak yapılaşma yapma başladı. Vallahi billahi kesinlikle bunlara kesinlikle af yok. İlçe belediye başkanları açık söylüyorum bu ve benzeri yapıları yıkmazsanız biz yıkarız. Sizi de mahkemeye veririz. Bu imar barışı niye çıktı? Elektrik su bağlatamayan, konutu olan, ikamet eden ama yasal statüsü belli olmayan yapılar için çıktı. Sen şimdi buraya kaçak yapı yapıyor kurnazlık peşine düşüyorsun. Sen şimdi hırsızlığın daniskasını yapıyorsun, orman alanlarını işgal ediyorsun. Demişler ki bayram sonrası yıkacağız beklemeyin bayram öncesi yıkın” dedi.