Kocaeli’de ayrıldığı eşinin evininde dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine gelen Burhan Soluçiçek dehşet saçtı. Soluçiçek yanında getirdiği silahla eski kayınpederi İsmail Ulutaş'ı öldürdü; kayınvalidesi ve ayrıldığı eşini de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. Ayrıldığı eşinin baba evinde gelerek dehşet saçan Burhan Soluçiçek silahıyla kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Eski kayınpederi İsmail Ulutaş’ı silahından çıkan kurşunla öldüren Soluçiçek; kayınvalidesi Fatma Ulutaş ve ayrıldığı eşi Dilek Ulutaş’ı da vurarak olay yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABER Motosikletli iki saldırgan dehşet saçtı

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri İsmail Ulutaş’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Fatma Ulutaş ve Dilek Ulutaş’a ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Burhan Soluçiçek’i yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ayrıldığı eşi Burhan Soyluçiçek’in tabanca ile ateş açması sonucu bacaklarından vurulan 26 yaşındaki Dilek Ulutaş, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dilek Ulutaş ve annesi Fatma Ulutaş’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, Burhan Soyluçiçek’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA