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Kocaeli’de denize giren iki çocuk boğuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuk, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti.

android-time 21:33 10 Haziran 2018
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Kocaeli’de denize giren iki çocuk boğuldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuk, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (11) ile bir arkadaşları, sahilinde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Özpolat ve Temel’in suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu çevredekilere bildirdi. Polisi arayan vatandaşlar, yardım istedi.

Bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Özpolat ve Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özpolat ve Temel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  AA

Son güncelleme: android-time 21:4510.06.2018
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