Kocaeli’de eşiyle birlikte olduğunu düşündüğü köylüsünü bıçakladı

Kocaeli'de bir şahıs evinin balkonundan atlayıp kaçan ve eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği köylüsünü bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğleden sonra, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. M.S., kardeşi M.S. ile birlikte eve geldi. M.S. kapıyı çaldığında eşi E.S. (33), “Bekle üzerimi giyiniyorum” diye seslendi. Şüphelenip dışarı çıkan M.S., köylüsü E.S.’nin birinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçtığını gördü. BIÇAĞI BOĞAZINA VE BAŞINA SAPLADI M.S. peşine düştüğü E.S.’yi 200 metre ileride yakaladı. M.S. üzerindeki bıçağı çıkartarak eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü E.S.’nin boğazına ve başına sapladı. İLGİLİ HABER Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş GÖZALTINA ALINDI Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, boğazında 2 santim, başında da 2 santim kesik olan E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olay sonrası M.S.’yi gözaltına aldı. DHA