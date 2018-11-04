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Kocaeli’de feci kaza: 12 yaralı

 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yokuştan aşağıya indiği esnada freni patlayan yolcu minibüsü, duvara çarparak bahçeye uçtu. Kazada 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

android-time 16:02 4 Kasım 2018
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 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yokuştan aşağıya indiği esnada freni patlayan yolcu minibüsü, duvara çarparak bahçeye uçtu. Kazada 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 358. Sokak’ta yokuştan aşağıya inmekte olan minibüsün freninin patladığını anlayan sürücü, aracı durdurabilmek için manevra yaparak duvara yöneldi. Duvar arasındaki boşluğu fark etmeyen sürücünün kullandığı minibüs, duvardan aşağıya uçtu. Binaya çarpan minibüs bahçeye düştü. Kazada minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İHA

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Son güncelleme: android-time 16:1304.11.2018
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