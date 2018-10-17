Kocaeli’de yakılmış kedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Yaşananlara büyük tepki gösteren vatandaşlar, bu vahşeti yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Olay Yukarı Hereke Mahallesi’nde meydana geldi. Kalıcı konutlarda yaşayan Sevim Köse Boztepe tarafından beslenen sokak kedisi, boş arazide yakılarak öldürülmüş bulundu.

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Sokak hayvanlarına baktığını söyleyen Boztepe, “Her gün yiyecek verdiğim kedinin yakılması karşısında şok yaşadım. Bu nasıl bir vahşet? Bunu bir insan yapamaz. Bu vahşettir. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi. DHA