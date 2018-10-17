Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli’de yakılmış kedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Yaşananlara büyük tepki gösteren vatandaşlar, bu vahşeti yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

android-time 18:55 17 Ekim 2018
Haberler Gündem
Kocaeli’de yakılmış kedi bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Yaşananlara büyük tepki gösteren vatandaşlar, bu vahşeti yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Olay Yukarı Hereke Mahallesi’nde meydana geldi. Kalıcı konutlarda yaşayan Sevim Köse Boztepe tarafından beslenen sokak kedisi, boş arazide yakılarak öldürülmüş bulundu.

İLGİLİ HABERTam bir vicdansızlık! 10 köpek bu halde bulunduTam bir vicdansızlık! 10 köpek bu halde bulundu

Sokak hayvanlarına baktığını söyleyen Boztepe, “Her gün yiyecek verdiğim kedinin yakılması karşısında şok yaşadım. Bu nasıl bir vahşet? Bunu bir insan yapamaz. Bu vahşettir. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi. DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:1217.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar