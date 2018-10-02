Kocaeli’de zabıtalardan ‘haksız kazanç’ denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetim yaptı.

Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Kent genelinde bulunan hal ve marketlerde günlük denetimlerin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, “Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla Valiliğe gönderiliyor” diye konuştu.

Karaosmanoğlu, ekiplerin market ve hallerde yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomi ve sağlık açısından zarar görmemesi için öz verili bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, denetimlerin kent genelinde devam ettiğini dile getirdi.

AA