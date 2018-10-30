Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda cipin yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 DJ 191 plakalı cip, İzmit istikametinde seyir halindeyken, yolda temizleme çalışması yapan Mesut K. idaresindeki 34 LU 1380 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen cip içerisindeki Serkan Aktoprak, Tülün Duman (28), Bayram Salih Ekin (24) sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Bayram Salih Ekin, sağlık ekiplerine teslim edilirken, Serkan Aktoprak ve Tülün Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Salih Ekin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Salih Ekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ (İHA)