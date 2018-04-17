TEM’deki kazada valinin ve kaymakamların eşleri yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüsün büyük bir şans eseri iki yol arasına düşmektan son anda kurtulduğu görüldü.

TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile tırın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı Hülya Aksoy ile kaymakam eşleri hastanelere sevk edildi. Kaymakamlar ise Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bölgeye hareket etti. Araçta sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri operasyon ile kurtardı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza sebebiyle uzun süre kapalı kaldı. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

İHA – DHA