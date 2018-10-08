Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli’nde avukata bıçaklı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir avukat, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

android-time 13:27 8 Ekim 2018
Haberler Gündem
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir avukat, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi’nde Kocaeli Barosu’nun bulunduğu plazadaki hukuk bürosunda avukat Hüseyin Fener, ofisine gelen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bıçakla Fener’i kolundan ve karnından yaraladıktan sonra kaçtı.

Saldırganın peşinden koşan Fener, yanındaki silahla ateş açtı. Olayda, park halindeki bir kamyonetin ön camına mermi isabet ettiği görüldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fener’i Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 14:5508.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar