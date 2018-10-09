Kocaoğlu: Muharrem İnce’nin umut olacağını sanmıyorum!

Özel bir televizyon programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını belirterek, "Ben siyaseti bırakıyorum, partiyi bırakmıyorum. Ben CHP’liyim. Başka hiçbir oluşumun içinde olmam" dedi. Kocaoğlu, Muharrem İnce ile ilgili de "Umut olacağını sanmıyorum" yorumunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, özel bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ekim tarihinde yaptığı açıklamayla 2019 yerel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Kocaoğlu, “CHP dışında bir oluşum olursa orada yer alır mısınız?” sorusuna, “Hayır. Ben siyaseti bırakıyorum, partiyi bırakmıyorum. Ben CHP'liyim. Başka hiçbir oluşumun içinde olmam” cevabını verdi. Kocaoğlu, aday olmama kararı ile ilgili de “2014 seçimlerinden önce karar verdim. Belediye başkanlığı için 10 senenin yeterli olduğuna inanıyordum. O dönem AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım olmuştu. Güçlü bir ismin karşısına çıktım” dedi.

“GENEL BAŞKAN MI OLMAK İSTİYORSUNUZ?”

“AK Parti yine güçlü bir ismi karşınıza çıkarırsa düşünceniz değişir mi?” sorusuna Kocaoğlu, “Şu anda siyasette AK Parti içinde bir numaralı isim cumhurbaşkanı, iki numara da Binali Yıldırım. Meclis başkanıyla yarıştım” yanıtını verdi.

Kocaoğlu, “Genel başkan mı olmak istiyorsunuz?” sorusuna ise, “Hayır kesinlikle. Ne milletvekilliği ne başka bir şey” cevabını verdi. Başkan Kocaoğlu, “Meclis başkanını yendim mi diyorsunuz?” sorusuna ise, “Haddimi aşmak istemem. O saygısızlık olur. Binali Yıldırım Meclis Başkanı oldu. Biz de onunla gurur duyuyoruz. Ben zaten siyasetçi değilim. Ben iş adamıyım. Siyasetle yolumuz kesişti. 2001'de siyasete girdik. 18 sene sonra noktayı koymaya çalışıyoruz” dedi.

Kocaoğlu, “Genel merkezle aranızda sorun mu var?” sorusuna ise, “Kimseyle aramda problem yok” cevabını verdi. Kocaoğlu, bunun üzerine gelen “Ama sizi hala aramamış” sözlerine, “Aramasına gerek yok. Benim de sayın genel başkanı aramama gerek yok. 2014 seçimlerinden sonra da her konuşmamızda ben aday değilim, adayını hazırla dedim” karşılığını verdi.

“BEN HİÇBİR KANATTAN OLMADIM”

Kocaoğlu, “Muharrem İnce'ci kanattan mısınız?” sorusuna ise, “Hayır efendim. Ben hiçbir kanattan olmadım. Ben 65 sene önce oy pusulası dağıttım. Hiçbir zaman adamcı olmadım. Adamcı siyaset yapmadım. Benim ekibim de yok. Doğru yapıyorsam gelin beni destekleyin. Siz doğru yapıyorsanız ben sizi destekleyeyim. Ben hata yapıyorsam siz ortak olmayın, siz hata yapıyorsanız ben ortak olmayayım. Değişimden kastım genel başkan önderliğinde partide köklü bir değişim yapılsın demiştim. Adaylığımla hiçbir alakası yok. 2014 seçimlerinden 6 ay önce almış olduğu bir karardı” yanıtını verdi.

“İNCE’NİN UMUT OLACAĞINI SANMIYORUM”

“Muharrem İnce CHP için umut olur mu?” sorusunu yanıtlayan Kocaoğlu, “Ben umut olacağını sanmıyorum” diye cevapladı ve CHP’deki değişim konusunda şöyle konuştu:

“CHP, benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğine, belli başlı ana problemlerin neler olduğunu, bunların nasıl tedavi edilip, ülkenin refaha çıkacağı bir yol haritası belirlememiştir bana göre. Ekonomide, terörde, dış politikada ne yapmak lazım? CHP'nin bunları temellendiremediğini söylüyorum. Bunu ben de, vatandaş da anlamıyor. Anlatamıyor demiyorum. Planı yok diyorum. Açık söylüyorum. Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'a da, şimdiki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da defalarca anlattım. Bu partinin politika üreteceği bir mutfağı yok. Bilene sormadan, halka gitmeden çözüm üretemezsiniz. Aynı şeyleri söyleyerek, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç beklemek bana göre doğru değil. Ben bunu iddia ediyorum. Ben farklı bir şey görmedim.” İHA