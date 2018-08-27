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Kocası tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya'da eşi tarafından darp edilen kadının burnunda çatlak, vücudunun birçok yerinde doku zedelenmesi ve saçlarının bir kısmının derisiyle koptuğu tespit edildi.

android-time 19:06 27 Ağustos 2018
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Kocası tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
Antalya'da eşi tarafından darp edilen kadının burnunda çatlak, vücudunun birçok yerinde doku zedelenmesi ve saçlarının bir kısmının derisiyle koptuğu tespit edildi.

İddiaya göre, oğlunun elinde ve yüzünde bisküvi kırıntıları gören baba H.Y, kırıntıları temizlemesi için eşi M.Y’ye seslendi. Cevap alamayan koca,
öfkelenerek eşiyle tartışmaya başladı. H.Y, tarafından darbedilen kadın, bilincini kaybetti.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AĞZINDA BİSKÜVİ ARTIĞI VAR GEREKÇESİYLE ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KOCASINDAN DAYAK YEDİ. FOTO:İHA

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AĞZINDA BİSKÜVİ ARTIĞI VAR GEREKÇESİYLE ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KOCASINDAN DAYAK YEDİ. FOTO:İHA

Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının burnunda çatlak, vücudunun birçok yerinde
doku zedelenmesi ve saçlarının bir kısmının derisiyle koptuğu tespit edildi. Darp raporu alan M.Y’nin eşinden şikayetçi olduğu ve boşanma davası açmak istediği öğrenildi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Şikayet üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan H.Y’nin, seslendiği eşinin cevap vermemesi üzerine öfkelendiği ve bu nedenle çıkan tartışma sonunda M.Y’yi darbettiğini söylediği belirtildi.  H.Y’ye, 30 gün uzaklaştırma cezası verildiği bildirildi.

AA

Son güncelleme: android-time 19:1727.08.2018
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