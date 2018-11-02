Hadi ipucu sorusu 2 Kasım | Akçaabat ve Vekfikebir ilçeleri nerededir?

Hadi ipucu sorusunun cevabını merak edenler dikkat! Hadi 2 Kasım ipucu sorusunu yayınladı bizde cevabını haberimizde derledik. Hadi bu akşam 20:30'da her gün olduğu gibi yarışseverlerle buluşacak. Bu akşam ipucu sorusu Karadeniz'in bir şehrinden geliyor. Bazı yemekler şehirlerin ilçeleriyle özdeşleşmişlerdir ve onların isimleriyle anılırlar. Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle meşhur Vekfikebir ilçeleri nerededir? İşte 2 Kasım Hadi ipucu sorusu...

Hadi 2 Kasım ipucu sorusu ve cevabı haberimizde! Her gün Hadi, Instagram hesabı üzerinden 20.30’da yapılacak yarışma için ipucu sorusunu yayınlıyor. Yarışma, her akşam saat 20.30’da ve haftaiçi ise 12.30’da yarışmacılarla buluşuyor. Yarışmak isteyenler AppStore ve GooglePlay üzerinden Hadi uygulamasını indirmek zorunda. 2 Kasım Hadi ipucu sorusu: “Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle meşhur Vekfikebir ilçeleri nerededir?” oldu.

HADİ İPUCU SORUSU: KÖFTESİYLE MEŞHUR AKÇAABAT VE EKMEĞİYLE MEŞHUR VEKFİKEBİR İLÇELERİ NEREDEDİR?

Bu akşamki Hadi ipucu sorusunun cevabı: TRABZON

Trabzon Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. Trabzon İl Nüfusu: 779.379’dur (2016 sonu).Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan ilin Karadeniz’e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında Giresun’a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane’ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize’ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166’ya çıkmıştır.

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi’nin Samsun ‘dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur. Trabzon iki il ile birliktede “şehzadeler şehri” olarak anılır.