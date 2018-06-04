Komandolarımız Kandil’e ilerliyor

Bölücü terör örgütü PKK’ya Suriye’nin Afrin kentinde ağır darbe vuran Mehmetçik, şimdi de terörün “inine” giriyor. Kuzey Irak’ta 30 kilometrelik alanı temizleyen askerimiz Kandil Dağı’na doğru emin adımlarla ilerliyor.

Suriye'nin Afrin bölgesini Zeytin Dalı Harekatı'yla bölücü terör örgütü PKK'dan arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), namluyu hainlerin sözde “ana merkezi” Kandil'e çevirdi. Operasyon 2 ay önce Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne komşu olan Derevik Bölgesi'nden başlatıldı. Özel Kuvvetlerden oluşan komando birliklerinin yürüttüğü operasyon kapsamında Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan'ı PKK'lı teröristlerden temizlendi. TSK Irak topraklarında 30 kilometre ilerledi. Operasyona hem Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bombardımanlarla hem de PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi için İHA'larla destek veriliyor.

ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE

Ancak operasyon, can kaybı ve bölgenin mayınlarla tuzaklı olması nedeniyle yavaş ve çok temkinli olarak yürütülüyor. Şu ana kadar temizlenen bölge ise büyük stratejik öneme sahip. Burada kurulan üsler, hainlerin Türkiye'ye sızmasını da engelliyor. Seçim gerginliğinden yararlanmak isteyen bölücü örgüt mensuplarının, bu üslerde konuşlu askerler sayesinde geri püskürtüldüğü ifade edildi. Türkiye'ye sızmaya hazırlanan 2 bine yakın teröristin Türkiye'ye geçemeden Kandil'e döndüğü kaydedildi.

MORALLER YÜKSEK

Örgütün Bradost bölgesinde çok sayıda kayıp verdiğini ifade eden yerel kaynaklar, “Coğrafya oldukça zorlu. PKK'lılar yığınak yapılan üsleri boşalttı. Özelikle Hakurk Kampı Türkiye'ye geçişlerde önemli bir geçiş üssü konumundaydı. Ancak şu an bölgedeki teröristler Kandil'e döndü, küçük gruplar halinde sızma girişimleri de püskürtüldü” dedi. 30 kilometrelik alanı başarıyla ve az kayıpla temizleyen Mehmetçik'in morali ise oldukça yüksek. Askerlerin teröristlerin ana üssü olan Kandil'e sadece 45 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kandil hakkında açıklamada bulundu. Askerlerimizin yakında Kandil'e ulaşacığını belirten Soylu, “Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu? Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e girmeye az kaldı. Eskiden ‘Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken, şimdi ‘Kandil'e az kaldı. Merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapı bırakmayacağız” diye konuştu.