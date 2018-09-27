Komşu cinayetine müebbet hapis

İstanbul Bakırköy'de dairesine su aktığını söyleyen alt komşunu silahla vurarak öldürmekten yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kocamanoğlu savunmasında “Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim?” dedi.

İstanbul Bakırköy'de, dairesine su aktığını iddia eden alt kattaki komşusu Ertem Karaman'ı silahla başından vurarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Abdullah Kocamanoğlu'nun yargılamasında karar çıktı. Savunmasında “Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Nedir bilemiyorum. Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim” diyen Abdullah Kocamanoğlu'na müebbet hapis cezası verdi.

“DAİREME SU AKIYOR”

Bakırköy Osmaniye'de 26 Kasım 2017'deki olayda, 12 yıldır Ertem Karaman'la (36) yaşayan Nezahat Durur (50) üst komşusu Abdullah Kocamanoğlu'nu(54) uyararak tuvaletlerine üst kattan su aktığını söyledi. “Yaptırırım” diyen komşu Kocamanoğlu bir süre sonra aşağı inerek, su akan tuvaleti incelemek istedi. İddiaya göre, tartışmaya dönen konuşmada Kocamanoğlu belindeki silahı çıkartarak Ertem Karaman'ı başından vurarak öldürdü. Kocamanoğlu, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Kocamanoğlu hakkında kasten adam öldürme, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçlarından dava açıldı.

“BİRLİKTE ALKOL ALDIK”

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Abdullah Kocamanoğlu, olay günü alkol aldığını söyleyerek şöyle savundu: “Gecenin bir yarısı kapım çaldı. Nezahat geldi. Evlerine su aktığını söyledi. İçeriye girip bakabileceğini söyledim. Sonra aşağıya indiğimde aşağıda birlikte alkol aldık. Kaç duble içtiğimi bilmiyorum. Maktul ‘Biz Osmaniye çocuğuyuz' diye bir laf söyledi. Ondan sonra zaten bende film kopmuş ne yaptığımı ne ettiğimi bilmiyorum. Evden çıkmışım sonra geri dönerken beni durduran polislere silahımı verdim. Ben maktule ateş ettiğimi olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum”

SANIK: ÖLDÜRÜP ÖLDÜRMEDİĞİMİ BİLMİYORUM!

Tutuklu sanık Kocamanoğlu, ”Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Nedir bilemiyorum. Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığı Ertem Karaman'ı öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme,tehdit suçundan 3 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.