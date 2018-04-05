Komşuların köpek kavgası mahkemelik etti

İstanbul Yeşilköy'de oturan Jeorjeta K. ile apartman komşusu Nergiz A.'nın arasında görme ve duyma problemi olan köpeğine elindeki ucu çivili sopa ile vurmasıyla tartışma yaşandı.

Olayın ardından iki komşuda birbirinden şikayetçi oldu. Jeorjeta'nın 2,5 yıla kadar, Nergiz A.'nın ise 1,5 yıla kadar yargılanması talebiyle dava açıldı. A. şikayetçi olmadığını söyledi, ancak Jeorjeta şikayetinden vazgeçmedi. Bu sırada dava devam ederken söz köpek kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul Yeşilköy’de apartman komşusu iki kadın arasında iddiaya göre köpek yüzünden kavga çıktı. Giriş katında oturan Jeorjeta K. ile üst kat komşusu Nergiz A. arasında apartmanın bahçesinde oynayan Jeorjeta K.’nın köpeğine vurduğu iddiası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şöyle aktarıldı: 23 Ağustos 2016’da bahçede branda düzenleyen Nergiz A. yanına gelen köpeğe elindeki sopayla vurdu. Köpeğine şiddeti engellemeye çalışırken Jeorjeta ‘da aynı sopa ile vurdu. Birbirlerini sopayla basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandılar. Aynı zamanda köpeğin sahibi Jeorjeta K.’nın üst komşusu Nergiz A.’ya ” Dur daha neler göreceksin” dedi. Nergiz A. hakkında ”basit yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenirken , Jeorjeta K. içinse ” basit yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar ”tehdit” suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenerek dava açıldı.

Bakırköy 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Jeorjeta K. ve Nergiz A. katıldı. Jeorjeta K. köpeğinin yaşlı ve görme , duyma sorunları yaşadığını söyleyerek savunmasına başladı. Jeorjeta ” Nergis hanım da bir başka komşu ile bahçedeydi, branda onarıyorlardı, bütün gün orada bulunan kedilere sopa ile sürekli vurup eziyet ettiği için ben köpeğimin onların yanına gitmemesine dikkat etmeye çalıştım. Ancak bir ara nasıl olduysa köpek onların yanına gitmiş. Gidip almaya çalışırken sopa ile köpeğe vurmaya başladığını gördüm. Ben de buna engel olmak için sopayı elinden almaya çalıştım. Bu kez o sopa ile hınçla bana vurdu. Aramızda hiç bir konuşma geçmedi. Ben hiç bir şekilde ona vurmadım, sadece sopayı elinden almaya çalıştım. Onda da başarılı olamadım, şikayetçiyim” dedi

” HADİ GİT DEDİM İTELEDİM VURMADIM”

Üst komşu Nergiz A. ise savunmasında elindeki sopa değil fırça sapı olduğunu belirterek olay anını şöyle aktardı:” Arkadaşımla sarkan çiçekleri elimdeki sapla toparlayıp çitin arasına yerleştiriyorduk, Bu sırada köpek yanımıza gelince fırça sapının ucu ile ‘hadi git' diyerek iteledim, vurduğum doğru değildir. Köpeğin bir suçu yok niye vurayım? Vursam zaten ölürdü. Küçük bir şeydi bunun üzerine bir hışım ile benim üzerime geldi. Sopayı benim elimden çekmeye çalıştı, ben de bana vurmasın diye vermedim. Çekiştirdik, ben bırakınca onun omzuna değdi. Fırça sapının üzerindeki çivi de benim elimi yaraladı. Ayrıca köpek bütün gün bahçede geziyor, kör olsa öyle gezebilir mi? bu da doğru değildir. Şikayetçi değilim”

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.