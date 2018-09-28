‘Komünist Başkan’dan İstanbul yorumu: Teklif gelirse aday olurum

Türkiye'nin ilk ve tek komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yaklaşan yerel seçimler için konuştu. Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Başkan “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum. Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” dedi.

Tunceli Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Perpa Ticaret Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Halktan yana çalışmalarıyla her kesimin sempatisini kazanan ve “Komünist başkan” olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu kendisinin hayatı ve belediyecilik anlayışının anlatıldığı Gazeteci Erdal Emre’nin kaleme aldığı, “Ovacık'ta Yeşeren Umut Komünist Başkan” kitabını okurlar için imzaladı.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

Maçoğlu, kitabın gelirleriyle öğrencilere burs sağlanacağını söyledi. Törende; Sözcü’nün sorularını da yanıtlayan Maçoğlu 2019’un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili de konuştu.

“İSTANBUL İÇİN ADAY OLURUM…”

Sözcü’nün “Teklif gelirse İstanbul’dan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olur musunuz?” soruna Başkan Maçoğlu, “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum.

Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” diye yanıt verdi.

“BİZİ DİĞER BELEDİYELERDEN AYIRAN FARK, BİZ SOSYALİSTİZ ONLAR KAPİTALİST”

Yerel yönetim anlayışını “Biz yaşadığımız her alana dair bir program yaparız. Sözü ve yetkiyi halka veririz” diye özetleyen Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Ancak burjuva demokrasisinde üstten aşağı doğru bir anlayış benimseniyor ve böyle olunca da durum bir kişinin yönetimine kalıyor. Diğeri de kapitalizmi geliştiren, hizmet eden bir anlayış. Bu anlamda bizi diğer belediyelerden ayıran en önemli fark; bizim sosyalist onların kapitalist olması.”