Komutanlarımız bile bize selam vermezken eli kanlı bu örgüte SÖZCÜ direndi

FETÖ savaşçısı Ahmet Zeki Üçok, tarihi gerçeği açıkladı. FETÖ’nün kumpasıyla yıllarca hapis yatan Üçok başlıktaki tespiti yaptı ve ekledi: Doğru ve Çölaşan’ın FETÖ’ye destek verdiğine beni hiçbir iddianame ikna edemez.

Emekli askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, SÖZCÜ hakkında hazırlanan 2. iddianameyle ilgili “Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarını kurgulayan FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerde Necati Doğru, Emin Çölaşan bizleri en çok savunan ve FETÖ'yü en çok eleştiren yazarların başında geliyorlardı” dedi. O dönem en yakın arkadaşları, komutanlarının kendileri ve aileleri ile konuşmadığını, selam vermekten korktuğunu anlatan Üçok şöyle konuştu: “SÖZCÜ Gazetesi ve yazarları, TSK'nın en değerli askerlerine karşı FETÖ tarafından tezgahlanan davaların birer kumpas olduğunun Türk halkı tarafından anlaşılmasında çok önemli rol oynadılar. FETÖ'nün en güçlü olduğu, herkesi korkutup sindirdiği ya da satın aldığı dönemde FETÖ'ye karşı savaş veren Necati Doğru ve Emin Çölaşan'ın bu kanlı örgüte destek verdiğine beni hiçbir iddianame ikna edemez.”

“MUHALİF TAVIRLA YAZILMIŞTIR”

Yıllarca savcılık ve hakimlik yaptığını vurgulayan Üçok, iddianameyi şöyle yorumladı: “Savcılar hakimlerden farklı davranırlar. Öncelikli amaçları devleti korumaktır. Savcıların yazdıkları iddianamelerde yer alan ve almayan tüm deliller hukukun üstünlüğü gereği mahkeme tarafından temin edilerek maddi olay ortaya konur ve özellikle hangi kast ile hareket edildiği hususunda hakimler tarafından karar verilir. O nedenle ben mahkeme heyetinin mualif bir tavırla yazılan söz konusu yazıların FETÖ'ye yardım etmek kastıyla yazılmadığını açıkça ortaya koyacağına inanıyorum.”

“MÜCADELEYE ZARAR VERİYOR”

“FETÖ ile mücadele saldırı altındadır” diyen Üçok şunları vurguladı: “TSK içerisinde FETÖ ile mücadelenin en önde gelen isimleri Cihat Yaycı amirale ve Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'na, gazeteci Nedim Şener'e ve bana karşı sosyal medya üzerinden atılan iftiralar, itibarsızlaştırma, öldürmeye varan tehditler FETÖ ile mücadelenin saldırı altında olduğunun en çarpıcı örnekleridir.”