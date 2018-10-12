Konsoloslukta gizemli görüntü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'dan bugün ilginç bir görüntü geldi. Konsolosluk konutunun bulunduğu bölgeye gelen bir araçtan inen beyaz önlüklü bir kişi konsolosluk konutuna girdi. İçeri giren kişinin kim olduğu ve ne için geldiği henüz öğrenilemedi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bekleyiş sürüyor. Konsolosluk binasındaki hareketliliğin aksine sessizliğin hakim olduğu konutta ise bu sabah esrarengiz bir olay yaşandı. Konsolosluğa ait bir araç konutun önüne geldi. Basın mensuplarını fark eden araç bina önünden uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen araç konutun kapısına yanaştı. Araçtan üzerinde beyaz önlük bulunan bir kişi inerek binaya girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişinin kim olduğu ve konuta ne için geldiği merak konusu oldu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı. Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen, aralarında

yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.