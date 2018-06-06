MEB, kontenjanları açıkladı! 2018 MEB il dışı atama başvuru ekranı | İl dışı tayin başvuruları ne zaman sona erecek?

Başka bir ilde öğretmenlik yapmak isteyenler için il dışı atama başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı atama kontenjanlarını da duyurdu. Paylaştığımız linkten 2018 il dışı atama başvurusu yapabilirsiniz. İşte MEB tarafından yayımlanan kontenjanlar ve ihtiyaç listesi...
Öğretmenler il dışı atama başvurularını 5-8 haziran tarihleri arasında yapabilecek. MEB tarafından açıklanan ihtiyaç listesi ve kontenjanlara göre diledikleri okulları seçip il dışı tayin başvurusunu tamamlayacaklar. Haberimizden il dışı atama kontenjanlarına ve tayin başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI
İl dışı yer değiştirme başvurusu, bu yıl 5 Haziran tarihinde alınmaya başlanacak. 8 Haziran Cuma günü sona erecek olan başvuruların ardından atamalar, 11 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI VE KONTENJANLAR
İL DIŞI TAYİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR
- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.
- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Haziran 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.
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İL DIŞI ATAMA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.
Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.