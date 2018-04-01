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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Bir ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 01:53 1 Nisan 2018
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Bir ölü, 2 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu Hortu Mevkii’nde meydana geldi. Ahmet Domurcuk (39), kullandığı 80 AD 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.

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Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Domurcuk, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Mikail Yılmaz ile Ali genç ise  yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Ahmet Domurcuk’un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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