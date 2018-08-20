Konya bayram namazı saat kaçta? (Kurban Bayramı namazı vakitleri 2018)

İslam dünyası bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm dünyadaki müslümanlar gibi Konya'da yaşayan vatandaşlar da bayram namazı saat kaçta araştırıyor. İl il ve Konya bayram namazı vakitlerini sizler içim derledik.

Kurbanın temel felsefesi, “Allah'a yaklaştıran” bir ibadet olmasıdır. Kurban Bayramı’nda ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar bayram namazı ile başlayacak. Peki Konya’da bayram namazı vakti ne zaman? İşte il il bayram namazı saatleri…

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:50

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek'attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara “Zevaid tekbirleri” denir.