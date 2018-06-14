Konya bayram namazı vakti | İl il bayram namazı saatleri (2018 Ramazan Bayramı)

İslam alemi Ramazan-ı Şerif'e ibadet ve dualarla veda etti. Şimdi sıra bayram namazı ibadetine geldi. Tüm dünyada olduğu gibi Konya'da ikamet eden müslümanlarda bayram namazı saatini araştırıyor. Peki Konya bayram namazı saat kaçta? İşte il il Ramazan Bayramı namazı vakitleri...

Konya'yı Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Oruç ibadetlerini yerine getiren Konyalı inananlar yarın bayram namazıyla Ramazan Bayramı'na başlayacak. Ramazan Bayramının ilk günü Konya ve Türkiye’nin diğer illerindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya bayram namazı saati: 06:11

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BAYRAM NAMAZI'NIN KILINIŞI BİRİNCİ REK'AT

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder.

2) imam “Allahu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice “Sübhaneke”yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice “Euzü Besmele”, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.



BAYRAM NAMAZI'NIN KILINIŞI İKİNCİ REK'AT

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek’atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta; İmam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina… duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.