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Konya’da emlakçılar için ‘kırmızı liste’

Kent genelinde 113 evi, 'fuhuş yapıldığı gerekçesiyle' mühürleyen polis, evleri kiralayanların listesini de emlakçılara dağıttı ve "Bu isimlere ev vermeyin." dedi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 14:31 13 Ağustos 2018
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Konya’da emlakçılar için ‘kırmızı liste’
Kent genelinde 113 evi, 'fuhuş yapıldığı gerekçesiyle' mühürleyen polis, evleri kiralayanların listesini de emlakçılara dağıttı ve "Bu isimlere ev vermeyin." dedi.

Konya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ev tuttuğu Selçuklu ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle kiracısız kalan evler mercek altına alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Emniyet güçleri son bir ay içerisinde bölgedeki 113 evi ‘fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle’ mühürlendi.

Söz konusu evlerin; emlakçılara, yüksek kira bedeli ve istenilen düzeyde kefil imkanı sunularak kiralandığı öğrenildi.

Emlakçılara bu liste verildi.

Emlakçılara bu liste verildi.

Mühürlenen evleri kiralayanların listesini çıkaran polis, listeyi kent genelindeki emlakçılara dağıttı ve onları bu isimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Son güncelleme: android-time 14:3613.08.2018
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