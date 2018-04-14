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Konya’da kız çocuğuna istismardan 3 kişi tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı.

android-time 17:35 14 Nisan 2018
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Konya’da kız çocuğuna istismardan 3 kişi tutuklandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, kız arkadaşına kendisine cinsel istismarda bulunulduğu yönünde mesaj çekti.

Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajı gören arkadaşının babası polise giderek ihbarda bulundu.

3 kişi çocuk istismarı suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İHA

3 kişi çocuk istismarı suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İHA

Kız çocuğunun alınan ifadesinden sonra harekete geçen polis, E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. ve S.Ç. denetimli olarak serbest kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.

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Son güncelleme: android-time 17:4914.04.2018
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