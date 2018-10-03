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Konya’da Suriyelilere özel Devlet Hastanesi

Konya'da, Suriyeliler için açılan Bab-ı Şifa Merkezlerinin ardından Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi de hizmete girdi. Suriye vatandaşları artık özel merkezlerde tedavi görecek.

Mehmet Ali KAYACI
android-time 11:49 3 Ekim 2018
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Konya’da Suriyelilere özel Devlet Hastanesi
Konya'da, Suriyeliler için açılan Bab-ı Şifa Merkezlerinin ardından Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi de hizmete girdi. Suriye vatandaşları artık özel merkezlerde tedavi görecek.

Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Suriyelilerin çoğunlukla bulunduğu mahallelerde açtığı 3 Bab-ı Şifa Merkezi’nin yetersiz kalması üzerine, “Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi” kurarak Suriye vatandaşlarının hizmetine sundu.

Kentte açılan 3 Bab-ı şifa adlı sağlık merkezi hastalar için yetersiz kaldı. Foto : Sözcü

Kentte açılan 3 Bab-ı şifa adlı sağlık merkezi hastalar için yetersiz kaldı. Foto : Sözcü

“6 ayda 165 bin Suriyeli tedavi gördü”

Suriyeli personellerin çalıştığı Güçlendirilmiş, 6 aylık periyotta 165 bin Suriye vatandaşı muayene hizmeti aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nce finanse edilerek açılan sağlık merkezi nedeniyle Devlet Hastanelerindeki Suriyeli hasta yoğunluğunun azalması bekleniyor.

Göçmen Sağlığı Merkezi'nden Suriyeli personel çalışıyor. Foto: sözcü

Göçmen Sağlığı Merkezi’nden Suriyeli personel çalışıyor. Foto: Sözcü

Dünya Sağlık Örgütü'nce finanse edilen sağlık merkezinde 6 aylık periyotta 165 bin Suriye vatandaşı muayene hizmeti aldı. 

Dünya Sağlık Örgütü’nce finanse edilen sağlık merkezinde 6 aylık periyotta 165 bin Suriye vatandaşı muayene hizmeti aldı. Foto: Sözcü

 

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Son güncelleme: android-time 12:1703.10.2018
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