Konya’da Suriyelilere özel Devlet Hastanesi

Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Suriyelilerin çoğunlukla bulunduğu mahallelerde açtığı 3 Bab-ı Şifa Merkezi’nin yetersiz kalması üzerine, “Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi” kurarak Suriye vatandaşlarının hizmetine sundu.
Suriyeli personellerin çalıştığı Güçlendirilmiş, 6 aylık periyotta 165 bin Suriye vatandaşı muayene hizmeti aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nce finanse edilerek açılan sağlık merkezi nedeniyle Devlet Hastanelerindeki Suriyeli hasta yoğunluğunun azalması bekleniyor.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.