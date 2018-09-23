Konya’da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında, 20 metre çapında 30 metre derinliğinde içinde su bulunan obruk oluştu. İlçede son üç ayda dördüncü kez obruk oluştu.

İrili ufaklı 100’ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar’da, yeni bir obruk oluştu. Yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, bu kez ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Mevkii’ndeki mısır tarlasında meydana geldi.

Başka bir mısır tarlasında biçerdöverle hasat yapan sürücü, yakındaki mısır tarlasının ortasında toz bulutu kalktığını fark etti. Aracı durdurup toz bulutunun olduğu bölgeye geldiğinde yeni bir obruğun oluştuğunu gördü.

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Ardın bölgedeki diğer çiftçilere haber verdi. Yapılan incelemede büyük bir bölümünde su bulunan obruğun yaklaşık 20 metre çapında, 30 metre derinliğinde olduğu saptandı. Obruğun oluştuğu sırada patika yoldan herhangi bir araç veya köylünün geçmemesi faciayı önledi.

“TEDİRGİNLİK BAŞLADI”

Aynı mevkide çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa obruk oluştuğunu belirterek, ”İlerideki mısır tarlasından sesler geldiğini duydum. Ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlarda geçiyordu. Şans eseri o anda geçen yoktu. Ama çevresindeki çiftiler korkmuş. Artık bizde tedirginlik başladı” diye konuştu. DHA