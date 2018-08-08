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Konya’da yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Konya'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.

android-time 18:00 8 Ağustos 2018
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Konya'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü’nden Ardıçlı Gölü’ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti.

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Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı.

ASFALT CALISMASI YAPAN ISCILER, YOL KENARINDA ON AYAKLARI BAGLANMIS OLU KEPEK BULDU.

ASFALT ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLER, YOL KENARINDA ON AYAKLARI BAĞLANMIŞ ÖLÜ KÖPEK BULDU.

Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, “Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada  ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık” dedi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:0808.08.2018
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