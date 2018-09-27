Konyalı çiftçiler: “Bize sahip çıkılsın”

Konya’da bir grup çiftçi, artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiklerini belirterek Konya Ticaret Borsası önünde toplandı. “1 litre su ile 1 litre sütün fiyatı aynı olamaz” diyen çiftçiler, kendilerine sahip çıkılmadığından yakındı.

Girdi maliyetlerinin artması ile kazanımları azaldığından şikayet eden bir grup çiftçi, Konya Ticaret Borsası önünde toplanarak, sorunlarıyla ilgilenilmesini istediler.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRSİNLER

Siyasilerin, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten çiftçi Ali Şekerci, “Konya'da 15 milletvekili var. Hasat döneminden bugüne kadar borsanın açılışını yaptığından beri bir tane milletvekilinin buraya geldiğini görmedim. Bu çiftçilerin derdini kimse dinlemiyor. Çiftçinin ürün satarken zararı var mı, kimse sormuyor. Fiyatları açıklarken çiftçinin maliyetlerini kimse göz önünde bulundurmuyor” dedi.

1 LİTRE SU, 1 LİTRE SÜT

Süt üreticisinin de artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiğini, söyleyen çiftçi Özhan Karabucak, “Yem fiyatlarına üst üste zam geldi. Ocak ayından bu tarafa yem fiyatları yüzde 50'nin üzerinde zamlandı. Ama süt fiyatları sadece 10 kuruş zamlandı. Süt fiyatlarının artırılması gerekiyor. Sütün değerini vermiyorlar. Sütü ithal etme yoluna gidiyorlar. Bu şekilde devam ederlerse Türkiye sütte bile dışa bağımlı bir hale gelecek. 1 litre su ile 1 litre sütün fiyatı aynı olamaz. Süt üretmek kolay iş değil” şeklinde konuştu.

DEVLET BİZE SUYU GETİREMİYOR

Çiftçi Baki Pullukçu da, yer altı sularının kullanılması sebebiyle obrukların oluştuğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Biz suyu yeraltından kullanmak istemiyoruz ama başka çaremizde yok. Yer altı suyunu kullanmamız sebebiyle obruklar oluşuyor. Bir vatandaş olarak bugün işe koyulsak 5 kilometre ötedeki tarlaya suyu götürebiliriz. Devlet ise bize suyu getiremiyor”

Çiftçilerin, Toprak Mahsülleri Ofisi yerine Konya Ticaret Borsası önünde toplanması ise herkesi şaşırttı.