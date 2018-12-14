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Kopan baraj kapağı sonrası vatandaşlara peş peşe uyarı!

Batman Valiliğinden, kopan baraj kapağı sonrasında vatandaşlara bir uyarı daha!

android-time 22:03
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Kopan baraj kapağı sonrası vatandaşlara peş peşe uyarı!
Batman Valiliğinden, kopan baraj kapağı sonrasında vatandaşlara bir uyarı daha!

Dicle Barajı'nda aşırı yağan yağmur nedeniyle kapaklardan birinin kopması sonucu Batman Valiliğinden uyarı geldi. Uyarıda Dicle Nehri kenarında bulunan vatandaşların dere yatağından uzak durulması gerektiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir.”  İHA

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Son güncelleme: android-time 22:0514.12.2018
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