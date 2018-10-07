Köpeği ezen şoföre ceza üstüne ceza

Bursa'da yerde yatan köpeği ezen servis şoförüne Büyükşehir Belediyesi'nden ceza yağdı. Önce işinden olan şoför ardından kesilen cezayla da şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa TOKİ Konutları girişinde yaşanan olayda 16 S 0208 plakalı servisin şoförü S.K. yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Kanlar içerisinde kalan köpek olay yerinde can verirken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı.

Sosyal medyada servis şoförüne tepkiler bir anda çığ gibi büyürken servisin bağlı olduğu kooperatif, araç sahibi ve şoförünün ilişiğinin kesildiğini bildiren belgeyi sosyal medyada paylaşarak açıkladı.

Şoföre bir cezada belediyeden geldi. Sosyal medya aracılığıyla paylaşımın kendisine de ulaştırılmasından sonra ihbar kabul eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen ekip, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Servis aracının sahibiyle irtibat kuruldu ve kendisinin aracılığıyla da sürücüye ulaşılarak, üst tutarlı para cezası uygulandı. Sürücünün, araç sahibine köpeği fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan belge niteliğindeki görüntüler bir günde 2 bine yakın başka sosyal medya hesabıyla paylaşılırken, olayla ilgili 300 den fazla tepki mesajı yazıldı. Görüntüler bir günde 40 bin kez izlendi.

İHA