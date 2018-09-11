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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüyle ilgili flaş gelişme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen Ramazan D. (55) hakkında, 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

android-time 20:33 11 Eylül 2018
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Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen o sürücüyle ilgili flaş gelişme
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen Ramazan D. (55) hakkında, 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Olay, ağustos ayında, Fethiye- Antalya yolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek, çekildi. Bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Polis, aracı kullanan sürücünün Ramazan D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan D.’ye, 5199 sayılı ‘Hayvanların Korunması Kanunu’ ve 2918 sayılı ‘Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında, toplam 4 bin 252 TL’lik idari para cezası kesildi. Ramazan D. hakkında, son olarak ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN ARKASINA İPLE KÖPEK BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEN ZANLI HAKKINDA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK SUÇUNDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE KAMU DAVASI AÇILDI. FOTO:DHA

MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN ARKASINA İPLE KÖPEK BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEN ZANLI HAKKINDA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK SUÇUNDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İLE KAMU DAVASI AÇILDI. FOTO:DHA

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Seydikemer’de köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkında, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yıla kadar hapis istemi ile kamu davası açılmıştır” denildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

‘TURİZM ZABITASI’ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavi edilen ve ‘Aslan’ ismi verilen köpek ise bir süre önce Fethiye Belediyesi tarafından ‘turizm zabıtası’ olarak görevlendirilmişti.

DHA

 

Son güncelleme: android-time 20:3611.09.2018
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