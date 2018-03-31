Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Köpeği vahşice yumruklayanlar tutuklandı

Bursa'da Suriyelilerin yaptığı öne sürülen köpeği linç etme videosunun Irak'ta çekildiği ortaya çıktı.

android-time 15:45 31 Mart 2018
Haberler Gündem
Köpeği vahşice yumruklayanlar tutuklandı
Bursa'da Suriyelilerin yaptığı öne sürülen köpeği linç etme videosunun Irak'ta çekildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada izleyenleri dehşete düşüren video, yaklaşık bir hafta önce sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı. Videoda , bir adam, arabanın içerisinde yavru köpeği bacaklarının arasına sıkıştırarak kafasına önce tokat, sonra yumrukla bayıltana kadar dövüyordu. Bu anı bir başkası kahkaha atarak telefonuna çekip sosyal medyada yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir kişi videonun Bursa’da Suriyeliler tarafından yapıldığını iddia etti. Hayvan koruma dernekleri olayın peşini bırakmadı. Sosyal medyada bu iki caninin yakalanması için imza kampanyası başlatıldı. Videonun yapılan araştırmalar sonucu Irak vatandaşları tarafından çekildiği ortaya çıktı. Irak hükumeti ise iki şüphelinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

 

İHA

Son güncelleme: android-time 15:5731.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar