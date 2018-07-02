Köpek dostu temizlik işçisi

Son zamanlarda artan hayvanlara yönelik şiddet haberlerine inat ülkede güzel şeyler de oluyor. Bunun son örneği Şişli'den. Yıllardır Şişli sokaklarını temizleyen, belediye işçisi Murat Bey sadece sorumlu olduğu caddelerin temizliğinden değil bölgedeki sokak köpeklerinden de sorumlu... İşte koca yürekli adamın kısa hikayesi...

Büyükdere Caddesi’nde görev yapan Murat Bey hem yerleri temizliyor hem de sokak köpeklerinin karnını doyurup onlara süpürgesiyle masaj yapıyor. Durum öyle bir hal almış ki sokak köpekleri onun caddeye gelişini bekliyor.

İşini aksatmadan sokak köpekleri ile ilgilendiğini anlatan Murat Bey “Ben öğden sonra 3’te işi devralıyorum. Buraya geldiğimde direk beni gördüğünde ses tonumdan ya da kokumdan tanıyorlar. Beraber mıntıka temizliğimizi yapıyoruz Karnı acıktığı zaman yemeğini esnaflardan alıyoruz suyunuda veriyoruz. Masajını böyle yapıyoruz ve benden ayrılmıyor. Akşama kadar benimle dolaşır, paydos ettiğimde ‘hadi git yerine’ dediğim zaman kalkar yerine gider ve insanlardan daha anlayışlı. Bu hayvanların insanları ne kadar çok sevdiğinin bir örneğidir. İkimizin arasında güzel bir bağ var” diyor.